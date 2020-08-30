ВТБ проводит проверку инцидента с появлением данных клиентов банка в сети

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ проводит проверку инцидента с появлением в интернете технических данных пользователей маркетплейса Joom, среди которых есть клиенты банка. Угрозы для средств клиентов ВТБ нет, говорится в сообщении официального Telegram-канала банка.

"Нам известно об утечке технических данных на стороне маркетплейса Joom. На стороне банка никаких утечек персональной информации не было. Подчеркиваем, что угрозы сохранности средств клиентов нет: данные не позволяют предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов. В настоящий момент мы проводим всестороннюю проверку данного инцидента, по ее результатам будут приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении.

27 августа издание РБК со ссылкой на источники в банковском секторе сообщило, что Банк России и платежная система Visa уведомили кредитные организации об утечке данных карт банковских клиентов.

Как указывало издание со ссылкой на источники в банковском секторе, в открытом доступе оказалась база с данными 55 тыс. пользователей. По информации собеседников РБК, в сеть утекли данные клиентов маркетплейса Joom, специализирующегося на доставке товаров из Китая.