Хабиров сообщил, что руководство БСК практически не вкладывало деньги в развитие компании

ТАСС, 30 августа. Руководство Башкирской содовой компании (БСК) практически не вкладывало средства в модернизацию предприятия - на эти цели ежегодно шло до 3% от прибыли. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в эфире Первого канала в воскресенье.

"Туда практически не вкладывались деньги, от двух до трех процентов оставалось на модернизацию. Все, что там сейчас на предприятии есть, это, в основном, те вещи, которые еще в Советском Союзе строились. Точно нужно модернизировать", - сказал он.

По его словам, все решения относительно дивидендов, кадровой политики и стратегии производства принимались мажоритарными акционерами, которые владели 62% акций.

"Совет директоров не мог блокировать это решение, и акционеры просто ставили правительство в известность о своих действиях, но власть влиять не могла", - сказал глава региона. При этом Хабиров отметил, что оборот предприятия составляет "несколько десятков миллиардов рублей, это предприятие, где работают 9 тыс. человек".

На совещании 26 августа президент РФ Владимир Путин отметил, что контрольный пакет акций Башкирской содовой компании принадлежит частным лицам. Путин привел данные, согласно которым, в 2019 году БСК заработала 45 млрд рублей, а инвестировала только 2,5 млрд. По его словам, на дивиденды в 2018 году было направлено 12,3 млрд рублей, что составило 106% от чистой прибыли, в 2019 году на дивиденды пошло уже 107% от чистой прибыли. Он добавил, что деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры, на кипрские счета, во Францию, в Швейцарию. По его словам, у государства было 62% акций, а после сделки стало 38%.

АО "Башкирская содовая компания" образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". По данным властей, республике принадлежат более 38% акций предприятия.