Агропарк в Чечне до 2022 года привлечет 1,7 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Частные инвестиции в агропромышленный парк "ЮгАгро" в Чеченской Республике до 2022 года составят порядка 1,7 млрд рублей, благодаря реализации проектов будет создано 225 новых рабочих мест. Об этом сообщили ТАСС в Минэкономразвития России.

В воскресенье делегация Минэкономразвития во главе с первым замминистра Михаилом Бабичем ознакомилась с инвестиционными проектами, реализуемые в Чечне.

"Делегация посетила агропромышленный парк "ЮгАгро", который функционирует с 2019 года. На его территории зарегистрированы четыре резидента. Агропарк вмещает два тепличных комплекса, цех по розливу воды и завод по переработке плодовоовощной и ягодной продукции. До 2022 года в рамках реализации проекта планируется привлечь порядка 1,7 млрд рублей частных инвестиций и создать 225 рабочих мест", - сообщили в министерстве.

В настоящее время Минэкономразвития разрабатывает новые подходы к стимулированию роста региональной экономики. "Такие проекты, как агропарки, индустриальные парки и промышленные площадки могут стать эффективным инструментом для поступательного развития экономики в регионе", - заявил Бабич.

Также делегация осмотрела проект "Кавказское здоровье", представляющий собой комплекс на 1 200 голов крупного рогатого скота по переработке молока до 10 тыс. тонн в год. Проекты поддержаны в рамках государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа. Как сообщили в Минэкономразвития, Бабич отметил позитивную динамику реализации проектов. "Вместе с тем, существует необходимость соблюдения ранее установленных инвестиционными соглашениями показателей, что позволит обеспечить возвратность бюджетных инвестиций в регион и даст возможность в дальнейшем реинвестировать средства в новые проекты", - отметили в МЭР.

Также в ходе рабочей поездки делегации Минэкономразвития состоялась встреча Бабича и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. "Стороны обсудили текущие вопросы социально-экономического развития региона, в том числе, задачи и планы по реализации инвестиционных проектов, перспективы развития туристического потенциала Республики, а также бюджетные показатели, заложенные программой развития Северо-Кавказского федерального округа. Также они отметили, что перед регионом стоят важные экономические задачи, для реализации которых необходим двусторонний конструктивный диалог", - подытожили в Минэкономразвития.