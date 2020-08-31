В Joom заявили, что утечка данных пользователей не дает доступ к их банковским средствам

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Маркетплейс Joom проверил информацию об утечке данных пользователей и установил, что опубликованные в интернете фрагменты совпадают с данными из утечки, которая произошла в марте. Она была устранена и не несет угрозы для средств клиентов онлайн-площадки, сообщил ТАСС ее представитель.

"Служба безопасности Joom оперативно провела проверку опубликованных фрагментов. Было установлено, что эти фрагменты совпадают с данными из утечки в марте 2020 года, о которой Joom заявлял ранее. Напомним, что утечка произошла по вине подрядчика, с которым Joom прекратил работу. Возможность дальнейшей утечки была оперативно устранена", - сообщил представитель онлайн-площадки. Как отмечает ретейлер, более поздняя информация, хранящаяся на площадке, не была скомпрометирована, а в тех данных, которые были опубликованы в марте, "нет платежной информации, которая позволила бы злоумышленникам получить доступ к финансам пользователей Joom".

"Информация о том, что данные банковских карт стали доступны мошенникам, недостоверна. В опубликованных фрагментах присутствует маска карты (шесть первых и четыре последних цифры номера), а также срок действия карты. <...> С помощью этих данных нельзя провести никакую финансовую операцию", - пояснили в компании, отметив, что маски карты не являются конфиденциальной информацией согласно международному стандарту платежной индустрии PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

"Мы сожалеем, что мошенники получили к ней доступ, но в то же время обращаем внимание, что опасность представляют собой не опубликованные данные как таковые, а возможные мошеннические звонки", - добавил представитель площадки.

Ранее в Telegram-канале ВТБ появилось сообщение, что банк проводит проверку инцидента с появлением в интернете технических данных пользователей маркетплейса Joom, среди которых есть клиенты банка. Угрозы для средств клиентов ВТБ нет, отмечает банк.

27 августа издание РБК со ссылкой на источники в банковском секторе сообщило, что Банк России и платежная система Visa уведомили кредитные организации об утечке данных карт банковских клиентов. Как указывало издание со ссылкой на источники в банковском секторе, в открытом доступе оказалась база с данными 55 тыс. пользователей. По информации собеседников РБК, в сеть утекли данные клиентов маркетплейса Joom, специализирующегося на доставке товаров из Китая.