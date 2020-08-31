"Известия": для банковских клиентов могут ввести экзамен

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) предложила ЦБ РФ ввести тестирование для клиентов банков, желающих приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на письмо КонфОП на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

По данным газеты, защитники прав потребителей в своем письме предложили тестировать клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты, которые кредитные организации предлагают вместо вкладов. Отмечается, что речь идет о программах инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), индивидуальных инвестиционных счетах и "гибридных депозитов", где обозначены повышенные проценты по вкладу при условии одновременного вложения части денег в ИСЖ, НСЖ, ИИС (индивидуальные инвестиционные счета).

Как сообщает издание, КонфОП со ссылкой на свой мониторинг рынка сберегательных услуг отметил, что из-за снижения доходности депозитов потребители вынуждены выбирать другие финансовые продукты, по которым "они не получают необходимой информации со стороны менеджеров банков". "Часто уже на этапе первичного ознакомления с продуктом на сайте банка клиентам предоставляют заведомо ложную информацию. В ходе исследования выяснилось, что инвестиционные продукты представляются менеджерами кредитных организаций в качестве более выгодной с точки зрения доходности замены вкладу почти в половине исследованных банков из топ-30, при этом предупреждения о сопутствующих рисках в большинстве случаев отсутствуют", - указывается в письме.

Председатель правления КонфОП Дмитрий Янин пояснил "Известиям", что в итоге инвесторы только после прочтения договора понимают, что вложили деньги не туда, куда планировали. "Людей не устраивает то, что в программах ИСЖ и НСЖ нельзя забрать деньги раньше срока, а их средства оказываются не защищены Агентством по страхованию вкладов. Да и выгода этих программ, как показала практика, совсем неочевидна. В прошлом году 51% полисов ИСЖ показали доходность меньше 1% - что ниже, чем по вкладам" - рассказал он газете.

В КонфОП считают, что тестирование позволит клиентам заранее оценить риски и при необходимости отказаться от использования финансового продукта. Отмечается, что тесты не должны быть сложными. Защитники прав потребителей предлагают сделать их в формате "пирамиды": вначале проверить базовые знания, позволяющая узнать, насколько клиент осведомлен об основных рисках предлагаемого инвестиционного продукта затем включить вопросы, проверяющие знания о финансовом продукте.

В пресс-службе ЦБ "Известиям" сообщили, что в настоящее время нормы закона в части тестирования могут распространяться на клиентов банков, если они одновременно являются брокерами и исполняют поручения клиента в рамках брокерской деятельности. "Мы примем во внимание поступившие от КонфОП предложения при взаимодействии со СРО профучастников финансового рынка, к функциям которых относится разработка базовых стандартов", - добавили в регуляторе.