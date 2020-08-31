РБК: AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "AliExpress Россия" запустит проект экспресс-доставки продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса "Есть!". Первым партнером маркетплейса станет сервис "Самокат", сообщает в понедельник издание РБК со ссылкой на совместное сообщение компаний.

По данным РБК, новый сервис предполагает доставку за 15-30 минут. Пользователи смогут помещать продукты для заказа в отдельную корзину внутри основного приложения AliExpress.

Сервис будет доступен в четырех регионах России: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме продуктов питания можно заказать бытовую химию, корма для животных, средства личной гигиены и другие товары повседневного спроса, сообщает РБК. Изначально перечень продукции был сформирован из ассортимента, с которым работает "Самокат". Доставлять товары клиентам будут курьеры сервиса.

"AliExpress долгое время ассоциировался с доставкой товаров из Китая, которые нужно было долго ждать. Мы хотим изменить это представление", - цитирует издание слова гендиректора "AliExpress Россия" Дмитрия Сергеева из совместного сообщения компаний. По словам основателя "Самоката" Вячеслава Бочарова, до конца года компания планирует реализацию подобных проектов для аудитории пользователей других популярных маркетплейсов, пишет РБК.