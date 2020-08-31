Китай начал антисубсидиарное расследование в отношении импорта вина из Австралии

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР начало антисубсидиарное расследование в отношении импорта вина из Австралии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении на сайте ведомства.

"Принято решение провести антисубсидиарное расследование в отношении произведенного в Австралии импортного вина, расфасованного в емкости 2 литра и менее", - сказано в заявлении ведомства.

Указывается, что расследование должно быть завершено до 31 августа 2021 года, однако в случае необходимости будет продлено до 28 февраля 2022 года.

18 августа Китай начал антидемпинговое расследование в отношении поставок импортного вина из Австралии. Тогда речь тоже шла о вине, поставляемом в емкостях 2 литра и менее.

Китай является крупнейшим экспортным рынком для австралийского вина. За последние 12 месяцев его объем составил 1,1 млрд австралийских долларов ($789 млн).

Отношения Австралии и Китая резко обострились после призыва австралийских властей к проведению международного расследования причин и обстоятельств распространения коронавируса из китайского Уханя. После заявлений австралийских чиновников, упрекавших Китай в сокрытии достоверных сведений об инфекции, Пекин ввел пошлины на ячмень, поставляемый из Австралии, и отказался от части поставок австралийской говядины. В июне Китай также призвал своих сограждан воздержаться от поездок в Австралию, а выпускникам школ рекомендовал выбрать для дальнейшего обучения другую страну.