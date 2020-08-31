Власти Кировской области направили около 40 млн рублей на поддержку аэропорта Победилово

КИРОВ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области направили 34 млн рублей на поддержку аэропорта Победилово, чей пассажиропоток резко снизился на фоне пандемии, в дальнейшем планируется выделить еще 5 млн рублей, сообщил в понедельник ТАСС председатель правительства области Александр Чурин.

Из-за пандемии коронавируса и отмены авиарейсов в апреле пассажиропоток в кировском аэропорту Победилово упал в 28 раз по сравнению с апрелем прошлого года, аэропорт обслужил 600 пассажиров, в то время как годом ранее за тот же период - 17 тыс. человек. По данным областной прокуратуры, сотрудники аэропорта не в полном объеме получили заработную плату в апреле и мае, задолженность в апреле превысила 3 млн рублей, в мае - 2 млн рублей, позднее долги полностью погасили.

"34 млн рублей мы выделили [аэропорту], еще 5 млн рублей планируем выделить. Кроме того, [аэропорт] получил льготный кредит под 2% годовых", - сказал Чурин.

Он отметил, что после отмены ряда ограничений в летние месяцы пассажиропоток начал восстанавливаться, и в июле достиг 28 тыс. человек, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 11%. Однако в целом пандемия коронавируса помешала реализации заложенных на 2020 год планов по развитию аэропорта, в частности, по реконструкции здания, зала ожидания и зоны футкорта.

Намеченные планы руководство региона намерено реализовать в будущие годы, на 2021 год запланировали строительство аварийно-спасательной станции недалеко от взлетно-посадочной полосы. Также в следующем году власти рассчитывают запустить регулярный авиарейс Киров - Калуга, который позволит жителям Кировской области в международном аэропорту Калуги пересаживаться на рейсы в Турцию и другие страны с прохождением таможенного контроля без получения багажа.

Победилово - аэропорт города Кирова, расположенный в 22 км юго-западнее от центра. Обслуживает региональные рейсы по России. Имеет статус аэропорта федерального значения. Из аэропорта Кирова можно улететь по пяти направлениям: в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Нарьян-Мар. Рейсы выполняют авиакомпании "Победа", "Руслайн", "Ираэро, "Ютэйр" и "Северный ветер".