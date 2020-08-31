Страны АСЕАН обсудили меры по восстановлению экономики после окончания пандемии

ХАНОЙ, 31 августа. /ТАСС/. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудили меры по восстановлению экономики блока после окончания пандемии. Об этом заявил министр промышленности и торговли Вьетнама Чан Туан Ань по итогам проходившей в режиме телеконференции с 22 по 30 августа 52-й конференции министров экономики стран АСЕАН и сопутствующих мероприятий, сообщила в понедельник газета "Нян зан".

"Министры договорились продолжить реализацию инициатив и экономических приоритетов, выдвинутых Вьетнамом в качестве председателя АСЕАН в этом году, а также наметили ориентиры для разработки генерального плана постпандемического экономического восстановления Ассоциации", - сообщил Чан Туан Ань.

По его словам, дискуссии также касались расширения сотрудничества между блоком и рядом его ключевых партнеров, таких как Австралия, Новая Зеландия, Канада, Великобритания и США. Кроме этого, состоялись консультации в формате АСЕАН + 3 с участием представителей Китая, Японии и Республики Корея. По итогам прошедших переговоров министры приняли план действий по смягчению негативного воздействия COVID-19 на региональную экономику и совместную инициативу по укреплению экономических связей для борьбы с пандемией. Эти меры предполагают поддержание открытых рынков торговли и инвестиций, ограничение применения торговых и тарифных барьеров, усиление мер по облегчению торговли для стабилизации производства и поддержание связей в глобальных цепочках поставок.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2020 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли к Вьетнаму.