Опрос: треть компаний в России имели к началу пандемии финансовую "подушку безопасности"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Только треть российских компаний имели к началу пандемии финансовую "подушку безопасности", свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в августе. Исследование есть в распоряжении ТАСС.

По данным компании, большинство предпринимателей (62%) не имели к началу пандемии накоплений. Каждый третий представитель бизнеса (32%) сообщил, что его компания имела определенные накопления, финансовые резервы. Среди представителей бизнеса, чьи компании встретили пандемию с накоплениями, большинство (81%) считают, что их размера недостаточно, чтобы преодолеть сложности, связанные с пандемией, 19% придерживаются оптимистичной точки зрения и считают, что смогут преодолеть экономические трудности с этими накоплениями.

Размер "подушки безопасности" у компаний большинства предпринимателей невелик. 19% среди тех, кто имеют ее и считают, что она в той или иной степени позволит пережить трудности, указывают, что в случае потери компанией всех остальных источников дохода финансовых резервов хватит менее чем на месяц, 39% говорят, что их хватит не более чем на 3 месяца. При этом 24% сообщили, что накоплений компании хватит до полугода работы компании без доходов, а у 6% их хватит до года.

"2020 год показал, что "жить одним днем" - рискованная стратегия для организации. Нынешние условия требуют максимального внимания со стороны предпринимателя к финансам организации. Предприниматели нуждаются в повышении финансовой грамотности и информированности о программах государственной поддержки", - считает генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Большинство предпринимателей (79%) сообщили о снижении спроса на свои товары или услуги в период пандемии. О снижении спроса чаще сообщали предприниматели, работающие в сфере торговли (88%). Каждый пятый указал, что спрос в период пандемии практически не изменился.

54% предпринимателей считают, что восстановление спроса на их товары или услуги займет год и более. Каждый пятый (22%) полагает, что спрос восстановится не раньше, чем через полгода. Каждый десятый затруднился с ответом.

Предприниматели использовали разные способы сокращения издержек компаний в непростой экономической ситуации. В первую очередь сокращали расходы на маркетинг и рекламу (42%). Треть компаний сокращали штат сотрудников, 26% уменьшали оклад персонала. 22% отказались от аренды офисов.