"Ъ": МЭР улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году с 5% до 3,9%

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития (МЭР) в рабочей версии уточенного макропрогноза смягчило оценку падения ВВП РФ в 2020 году с 5% в более ранних версиях до 3,9%, а снижение инвестиций планируется на уровне 6,6% против 12% ранее. Министерство учло в бюджетном прогнозе более быстрое восстановление экономики летом 2020 года. Об этом написала газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочие данные прогноза.

Глава МЭР Максим Решетников подтвердил изданию, что обсуждаемая версия существенно оптимистичнее летних вариантов прогноза.

Также Минэкономразвития улучшило показатели роста инвестиций. Так, предполагается, что в 2021 году инвестиции будут расти на 3,9%, в 2022 году - на 5,3%, в 2023 году - на 5,1%.

Пик годовой динамики ВВП РФ будет достигнут в 2022 году - 3,4% и снижение до 3% в 2023 году. Предполагается, что на докризисные показатели ВВП вернется осенью 2021 году, в III квартале.

Издание отмечает, что макропрогноз учитывает ожидания низкой инфляции в 2021 году (3,7% - на конец года, 3,6% - среднегодовая) и очень быстрого восстановления объемов платных услуг населению (6,7% после падения в 2020 году на 10,3%), прекращение в 2022 году сделки ОПЕК+, а также консервативный прогноз нефтяных цен ($41,8 за баррель, то есть ниже планки бюджетного правила, на 2020 год, далее $45,3 в 2021 году, $46,6 в 2022 году и $47,5 в 2023 году).

Ориентировочно макропрогноз Минэкономразвития будет внесен в кабмин 10 сентября, рассмотреть документ правительство должно 17 сентября.