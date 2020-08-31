Производителю "Канефрон Н" грозит штраф до 500 тыс. рублей за недобросовестную рекламу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила нарушения в рекламе лекарственного препарата "Канефрон Н", производителю ООО "Бионорика" грозит штраф до 500 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В рекламных листовках, распространяемых производителем лекарственного средства, содержались сведения, не указанные в инструкции по применению препарата и гарантирующие его положительное действие", - отметило ведомство.

На основании выявленных фактов комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата "Канефрон Н" нарушающей требования закона "О рекламе". Теперь производителю препарата грозит административный штраф от 200 до 500 тыс. рублей, сообщила ФАС.

С жалобой на спорную рекламу лекарственного препарата "Канефрон Н", распространявшуюся на медицинских конференциях в сентябре 2019 года, в ФАС России пожаловался гражданин. "На одних рекламных листовках утверждалось, что лекарство применяется для лечения острых рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей, мочекаменной болезни и профилактики этих заболеваний. При этом такой информации нет в инструкции по применению лекарственного препарата, а значит, реклама нарушает требования закона "О рекламе". В других - указывалось на то, что "Канефрон Н" эффективно снижает выраженность симптомов инфекции, что свидетельствует о гарантии положительного действия лекарственного препарата. Использование подобной информации также противоречит нормам закона "О рекламе", - указало ведомство.

"Применение лекарственных препаратов должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией. То же правило распространяется и на рекламу лекарств: сведения о свойствах и характеристиках препаратов допускается только в пределах показаний инструкции", - пояснила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.