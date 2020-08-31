Сбербанк одобрил льготные кредиты на зарплаты на 280 млрд рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сбербанк одобрил льготные кредиты на выдачу заработной платы объемом 280 млрд рублей, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приводит пресс-служба кредитной организации.

"По кредитам под 2% в банк подано заявок на сумму более 445 млрд рублей, из них одобрено на сумму более 234 млрд рублей при лимите, выделенном на банк, в размере 250 млрд рублей. По кредитам под 0% мы получили заявок на сумму около 87 млрд рублей, одобрено на сумму 46 млрд рублей", - отметил Попов.

По словам Попова, банк также получил заявки на 120 млрд рублей по программе льготных кредитов системообразующим предприятиям, одобрены заявки на сумму в 71 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу поддержки занятости для предприятий из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций. Кредит будет выдаваться в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Ставка составит 2%, остальное субсидирует государство. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, кредит и проценты будут списаны. Если 80% - спишут половину.