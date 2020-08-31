Delivery Club начал доставлять продукты из "Магнита"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Delivery Club запустил экспресс-доставку из магазинов "Магнит". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Delivery Club объявляет о начале сотрудничества с сетью "Магнит" - крупнейшим по количеству магазинов продовольственным ретейлером России, объединяющим более 20 тыс. торговых точек в 65 регионах страны. Курьеры Delivery Club уже начали доставлять заказы из 10 магазинов "Магнит" в Москве, до конца 2020 года доставка будет доступна во всех районах Москвы, Санкт-Петербурга, а также 15 крупнейших городах России", - сообщили в компании.

Отмечается, что время доставки составляет 30-45 мин. Минимальной стоимости заказа нет, стоимость доставки на текущий момент - 149 рублей, в дальнейшем она будет варьироваться в зависимости от суммы заказа: чем сумма больше, тем дешевле доставка, вплоть до бесплатной. Delivery Club будет не только доставлять продукты, но и впервые собирать заказы в магазинах силами отдельных сотрудников-комплектовщиков.

Другими партнерами Delivery Club в сфере доставки продуктов питания сегодня являются сети супермаркетов "Верный" и "Вкусвилл", а также сервисы "Самокат" и "Быстроном".