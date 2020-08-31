РФПИ заявил что, Запад хочет ускорить регистрацию вакцин от COVID-19 по примеру России

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Российский фонд прямых инвестиций отмечает желание американских и британских властей следовать процедуре ускоренной регистрации вакцин против коронавируса, которая была применена в Российской Федерации", - отметил он.

По словам главы фонда, буквально недавно партнеры РФПИ из США и Великобритании подвергли Россию критике за регистрацию первой в мире вакцины против COVID-19. Однако спустя несколько недель правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявило о возможности ускоренной регистрации британской вакцины, а спустя два дня с аналогичным заявлением выступил глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан.

Дмитриев также сообщил, что РФПИ готов предложить западным партнерам поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения наиболее эффективных и безопасных препаратов против коронавируса. "Мы поддерживаем стремление наших партнеров обезопасить собственных граждан и готовы предложить им всестороннюю поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения наиболее эффективных и безопасных препаратов против коронавируса", - подчеркнул он.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - она получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

Всего в мире идет разработка более чем 160 вакцин, из которых больше 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях.