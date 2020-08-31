Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 74,24 рубля

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,31%, до 74,24 рубля, курс евро прибавил 0,42%, до 88,4225 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:21 мск курс доллара находился на уровне 73,71 рубля (-0,41%), евро снижался до 87,71 рубля (-0,39%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднимался на 0,43%, до 2993,02 пункта, индекс РТС - на 0,67%, до 1274,05 пункта.

К 10:19 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 3002,22 пункта (+0,74%), а РТС рос на 1,34%, достигая отметки в 1282,52 пункта.

Стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 1,18% - до $46,35 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,79% и торгуется на уровне $43,31 за баррель.