В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать товары для школы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года уведомляет родителей о правилах при выборе качественных и безопасных школьных товаров для ребенка. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства в понедельник.

Так, внимание следует обращать на маркировку продукции, которая должна быть читаемой и доступной для идентификации. Более того, маркировка обязана содержать информацию о стране изготовителе, наименования импортера и дистрибьютера, вид изделия, дату изготовления, срок службы продукта и его гарантийный срок. Отмечается, что использования указаний "экологически чистая", "ортопедическая" и других аналогичных указаний без соответствующего подтверждения не допускается.

Техрегламент ведомства устанавливает специальные требования по показателям химической, биологической, механической и термической безопасности к одежде для детей и подростков, в том числе к школьной форме, а также к иным детским товарам. При этом Роспотребнадзор рекомендует покупать вещи из натуральных материалов и тканей.

"Выбирая детям одежду для школы, родители должны обращать внимание не только на ее внешний вид. На первое место следует ставить тепловые свойства, удобство покроя, легкость. Одежда не должна ограничивать движения ребенка, нарушать физиологические функции кожи и удаление с ее поверхности продуктов обмена. Ткани, из которых шьется школьная одежда, должны быть воздухопроницаемыми, гигроскопичными (способными легко поглощать воду и водяные пары), не терять этих положительных качеств и привлекательного внешнего вида после многократной стирки и глажения," - сообщается на сайте.

Ведомство отдельно отмечает безопасность выбираемой обуви, которая должна обладать устойчивостью к сухому и мокрому трению. Не допускается изготовление подкладок закрытой обуви из искусственных и (или) синтетических материалов.

Внимательно рассмотрен процесс выбора правильного ранца. Так, он должен обладать широкими, регулируемыми по длине ремнями с амортизирующими прокладками, жесткой недеформируемой спинкой. Ранцы должны иметь светоотражающие элементы и быть изготовлены из материалов контрастных цветов. На маркировке обязана быть прописана информацию о возрасте пользователя, а вес изделия должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 грамм, для обучающихся средних и старших классов - не более 1000 грамм.

Роспотребнадзор также дал рекомендации по весу ежедневного учебного комплекта, где для учащихся 1-2 классов норма составляет 1,5 кг, 3-4 классов - 2 кг, 5-6 классов - 2,5 кг, 7-8 классов - 3,5 кг, 9-11-х - 4 кг.

"Школьно-письменные принадлежности должны соответствовать требованиям по показателям химической безопасности. Установлены нормы допустимой миграции опасных химических веществ в водную и воздушную среду (различных полимеров и сополимеров, фенола, формальдегида и т.д). Для изготовления тетрадей школьных и общих, для записи слов, для подготовки дошкольников к письму, для нот, для школьных дневников должна использоваться бумага писчая, а также другие виды полиграфической бумаги. Применение глянцевой бумаги не допускается. Толщина линий, образующих строки и клетки, должна быть 0,1-0,4 мм в зависимости от вида линовок. Безопасность издательской продукции определяет качество бумаги, шрифтовое оформление в соответствии с возрастом пользователя," - сообщается на сайте.

Ведомство отмечает, что на вывеске хорошего магазина должно быть фирменное наименование организации, место ее нахождения и режим ее работы, а продавцы обязаны по требованию потребителя ознакомить его со всей товарно-сопроводительной документацией на товар.