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Число официально зарегистрированных безработных в России достигло 3,6 млн

Число официально зарегистрированных безработных в РФ достигло 3,6 млн - Котяков.

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РоссияКотяков, Антон Олегович
Оператор "Северного потока - 2" обжаловал решение Германии по Газовой директиве
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