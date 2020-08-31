В TikTok опровергли информацию о переговорах по продаже соцсети компании Triller

ТАСС, 31 августа. Социальная сеть TikTok отрицает факт ведения переговоров о продаже американского сегмента своего бизнеса компании-разработчику компьютерных приложений Triller. Об этом в понедельник заявил представитель соцсети телеканалу CNBC.

"Мы можем подтвердить, что не ведем и не будем вести с ними переговоры. При этом мы польщены тем, насколько они восхищаются TikTok" , - сказал он.

Несмотря на заявление TikTok, председатель совета директоров Triller Бобби Сарневешт заявил, что компании поступало предложение заключить сделку по приобретению социальной сети у ByteDance.

"У нас есть подтверждение, что председатель совета директоров [ByteDance] Чжан Имин и люди, занимающие довольно высокое положение в ByteDance, знают об этом, и у нас идет переписка", - сказал Сарневешт телеканалу CNBC.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что инвестиционная компания Centricus совместно с разрабатывающей компьютерные приложения фирмой Triller в пятницу подала запрос на приобретение части соцсети TikTok.

Президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft, или другая американская компания, должны заключить сделку по приобретению социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США.

Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния иск к администрации США. Они требуют отменить решение о возможном запрете на работу TikTok в стране.