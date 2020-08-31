Новый блок Ленинградской АЭС-2 вышел на минимально контролируемый уровень мощности

ТАСС, 31 августа. На Ленинградской АЭС-2 стартовал заключительный этап физического пуска нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200 - блок выведен на минимально контролируемый уровень мощности. Об этом говорится в сообщении "Росэнергоатома".

Выход на минимально контролируемый уровень мощности означает, что аппаратура контроля нейтронного потока зафиксировала устойчивую нейтронную мощность, и в активной зоне реактора впервые началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция.

"Это тот минимальный уровень мощности, который позволит нам безопасно провести ряд тестирований и проверить физические характеристики активной зоны реактора на соответствие требованиям проекта. После того как эти операции будут завершены и расчеты поступят в Ростехнадзор, нам остается получить разрешение на энергопуск и начать поэтапный набор мощности", - цитирует "Росэнергоатом" главного инженера Ленинградской АЭС-2 Александра Беляева.

По программе физического пуска в течение недели на блоке пройдет более 50 тестирований. Эти исследования позволят уточнить полученные при расчетах нейтронно-физические характеристики первой топливной загрузки ядерного реактора, а также подтвердить надежность функционирования защит, блокировок и всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

Загрузка ядерного топлива в реактор этого блока началась 19 июля. Ввод этого блока в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Он заменит второй энергоблок Ленинградской АЭС с реактором РБМК-1000, отработавший 45 лет.