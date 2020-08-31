"Россети" и СО ЕЭС ввели дистанционное управление на подстанции аэропорта Владивостока

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" и Системный оператор ЕЭС (СО ЕЭС) перевели на дистанционное управление центр питания "Аэропорт" во Владивостоке. Об этом сообщила группа в Telegram-канале.

"Цифровая технология внедрена на подстанции 220 кВ "Аэропорт" ("Россети ФСК ЕЭС"). Для реализации проекта на энергообъекте были введены в работу устройства телемеханики с новейшим отечественным программным обеспечением. Проект осуществлен совместно с СО ЕЭС", - говорится в сообщении.

Подстанция 220 кВ "Аэропорт" стала десятым магистральным энергообъектом в Приморье, где реализовано дистанционное управление.

Дистанционное управление позволяет повысить надежность и эффективность работы электрической сети за счет ускорения производства оперативных переключений (в несколько раз по сравнению с переключениями по голосовым командам диспетчеров) и минимизации риска ошибок персонала, пояснили в группе.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.