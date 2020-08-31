"Транснефть" ожидает снижения экспорта нефти в августе по "Дружбе" на 8%

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Транснефть" ожидает сокращения экспорта нефти в августе по трубопроводу "Дружба" на 8% - до 3,860 млн тонн, в сентябре - до 3,56 млн тонн. На НПЗ Белоруссии поставки нефти в августе снизятся на 38%, до 1,06 млн тонн, а в сентябре составят 1,45 млн тонн. Об этом сообщает "Транснефть".

"По нефтепроводу "Дружба" ожидаемые поставки в августе на экспорт в дальнее зарубежье 3 860 тыс. тонн (год назад 4 200 тыс. тонн) нефти. План на сентябрь 3 560 тыс. тонн; на НПЗ Белоруссии 1060 тыс. тонн (год назад 1 720 тыс. тонн) нефти. План на сентябрь 1 450 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы России сократятся в августе на 10%, до 19,67 млн тонн, в сентябре их объем составит 19,155 млн тонн. Экспорт нефти по ВСТО и транзитом через Казахстан в КНР в августе практически не изменится и сохранится на уровне 3,5 млн тонн, в сентябре составит 3,15 млн тонн.

Кроме того, в августе экспорт нефти из порта в Новороссийске сократится в 2,1 раза, до 1,38 млн тонн (план на сентябрь - 1,6 млн тонн), из порта в Приморске в 2,45 раза - до 2 млн тонн (план на сентябрь - 2,2 млн тонн), в Усть-Луге же он вырастет в 2,57 раза - до 1,8 млн тонн (план на сентябрь - 1,1 млн тонн), а в Козьмино сократится на 18% - до 2,5 млн тонн (план на сентябрь - 2,6 млн тонн).

В "Транснефти" подчеркнули, что, по предварительным данным, план месяца выполнен по всем направлениям.