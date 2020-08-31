Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в I полугодии снизилась в 25 раз

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" за январь - июнь 2020 года получил 32,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, против 836,49 млрд рублей годом ранее, следует из материалов компании.

Выручка "Газпрома" по итогам первого полугодия снизилась в 1,4 раза, до 1,9 трлн рублей. Прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле участия, уменьшилась в 3,3 раза, и составила 12,54 млрд рублей.

При этом прибыль газового холдинга за второй квартал снизилась вдвое, до 149,17 млрд рублей. Выручка за квартал сократилась на 34%, до 1,163 трлн рублей.

"Газпром" смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база (рассчитанная в соответствии с положениями дивидендной политики) составила 216 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года. При этом решение о размере дивидендов будет приниматься по итогам 2020 года в целом. В условиях, когда многие компании отказываются от выплаты дивидендов или переносят их, мы продолжаем придерживаться озвученных ранее планов и подтверждаем, что дивидендная политика остается приоритетом компании", - пояснил зампредседателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

Выйти на положительные результаты холдингу удалось за счет мер по оптимизации операционных и капитальных расходов. "Так, объем капиталовложений за второй квартал был минимальным с 2016 года", - отметил он.

Пандемия коронавируса вызвала серьезное падение потребления всех видов топлива, в том числе газа. "Цены на газ на европейских хабах опустились ниже уровня безубыточности для всех производителей", - сказал Садыгов. "При этом уже в третьем квартале мы видим ожидаемое улучшение рыночной конъюнктуры - в августе спотовые цены превысили психологическую отметку $100 за 1 тыс. куб. м, объемы потребления газа также показывают позитивную динамику, что бесспорно будет способствовать улучшению финансовых показателей "Газпрома", - добавил зампредседателя правления "Газпрома".