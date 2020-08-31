Кабмин на восемь лет сохранит в ДФО стимулирующие тарифы на электричество

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство планирует сохранить стимулирующие тарифы на электроэнергию в дальневосточных регионах на ближайшие восемь лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в понедельник оперативное совещание с вице-премьерами.

"Мы планируем сохранить в дальневосточных регионах стимулирующие тарифы на электроэнергию на ближайшие восемь лет", - сказал он.

Премьер уточнил, что это касается тех, кто подсоединен к сетям с низким уровнем напряжения: небольших магазинов и офисов, частных потребителей, а также резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, изолированных энергосистем округа. Кроме того, мера коснется также предприятий малого и среднего бизнеса, подключенных к сетям со средним напряжением.

"Планируется поддержать инвесторов, которые будут строить или модернизировать электростанции в неценовых зонах оптового рынка электроэнергии и мощности", - добавил он.

Мишустин также попросил до 14 октября ответственные министерства предоставить в правительство согласованный план-график газификации дальневосточных регионов. Он поручил вице-премьеру Юрию Борисову взять эти вопросы под свой контроль.

Премьер также отметил, что обратил внимание, в каком состоянии в Магадане находится портовый терминал. По его словам, эти причалы признаны годными к эксплуатации с ограничениями, но рыбаки говорят, что эффективно работать там невозможно.

"Необходимо провести инвентаризацию недвижимости "Нацрыбресурса", в том числе на предмет целевого использования гидротехнических сооружений портов дальневосточного бассейна и восточной Арктики и на ее основе подготовить предложения о дальнейших шагах", - заключил глава правительства.

Поддержка объектов системы здравоохранения

Мишустин также поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой, Марату Хуснуллину и Дмитрию Чернышенко курировать реализацию поручений по поддержке ряда проектов в системе здравоохранения на Дальнем Востоке.

Он напомнил, что на минувшей неделе кабмин представил президенту предложения по развитию Дальнего Востока "по тем шагам, которые нужны для повышения качества жизни людей". "По итогам рабочей поездки в ДФО сформирован перечень поручений. Помимо ответственных ведомств, за каждым пунктом перечня закреплен мой заместитель", - добавил Мишустин.

В частности, по его словам, "принято решение поддержать ряд важных проектов в здравоохранении", в том числе по финансированию первого этапа строительства Камчатской краевой больницы, завершению реконструкции Магаданского областного онкологического диспансера и оснащению оборудованием Чукотской окружной больницы. Эту работу, указал Мишустин, будут координировать вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин.

"Важно поддержать там [на Дальнем Востоке] и внедрение передовых информационных технологий. Для этого на территории Чукотского автономного округа будет создана телекоммуникационная инфраструктура с выходом в единую сеть электросвязи Российской Федерации", - сказал премьер.

Он добавил, что благодаря этому "упростится возможность получения онлайн-консультаций профильных специалистов из других медицинских центров РФ для жителей округа и местных врачей". Мишустин поручил Дмитрию Чернышенко взять решение этой задачи под личный контроль.

Самообеспечение овощной продукцией

Предприятия Дальневосточного федерального округа должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы округа овощной продукцией на среднероссийском уровне, добавил премьер.

"Надо, чтобы все дальневосточные регионы могли сами обеспечивать себя овощами не хуже, чем в других субъектах Российской Федерации. Наша цель - вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией", - сказал он.