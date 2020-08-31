"Россети" планируют к 2025 году перевести на дистанционное управление более 200 подстанций

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" рассчитывает в течение 2024 года довести количество подстанций на дистанционном управлении до более 200 шт. с 31 шт. в настоящее время. Об этом сообщила группа в Telegram-канале.

"Россети" перевели на дистанционное управление 31 подстанцию. В 2024 году будет более 200 таких центров питания", - говорится в сообщении. Проекты реализуются совместно с Системным оператором ЕЭС.

Группа намерена в ближайшее время внедрить решения на подстанциях 500 кВ "Исеть" (ключевой элемент схемы выдачи мощности Белоярской АЭС), 500 кВ "Красноармейская" (важнейший элемент транзита мощности Урал-Волга-Центр) и 220 кВ "Союз" и "Сколково" (питающие центры инновационного центра "Сколково").

Среди ключевых реализованных проектов "Россетей" по дистанционному управлению подстанция 500 кВ "Тобол" (первый в России объект сверхвысокого класса напряжения, в котором комплексно реализованы передовые цифровые технологии), 330 кВ "Василеостровская", "Завод Ильич" и "Волхов-Северная", 220 кВ "Проспект испытателей" ("звенья" Петербургского энергокольца), 220 кВ "Порт" (цифровой центр питания, создавший условия для развития Таманского полуострова), 220 кВ "Звезда" (построена для электроснабжения судостроительного завода "Звезда" - якорного резидента ТОР "Большой камень") и 330 кВ "Белгород" (центр питания Белгородской области).

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.