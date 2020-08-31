В МИД ФРГ признали уязвимость ЕС перед санкциями США против "Северного потока - 2"

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Европа остается уязвимой перед санкциями США, будь то меры, касающиеся "Северного потока - 2" или Ирана. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая в Париже перед послами Франции в странах Европы.

"Несмотря ни на что, Европа остается уязвимой, например, перед американскими санкциями - будь то разногласия по иранской ядерной программе или в вопросе "Северного потока - 2", - констатировал Маас. "Тот, кто хочет, чтобы вопросы европейской энергетической, внешней и торговой политики решались здесь, в Европе, тот должен задуматься об усилении евро как ведущей валюты, создании европейских платежных каналов, таких как INSTEX, и в конечном итоге, возможно, о европейском банке, который будет делать котировки в евро", - сказал глава МИД ФРГ.

При этом он подчеркнул, что усиление европейского суверенитета "никогда не означает принципа Europe First ("Европа в первую очередь")".

О санкциях США

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода. Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства трубопровода. Также госсекретарь Майкл Помпео говорил, что американское внешнеполитическое ведомство включит "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под действие закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

При этом страны-члены Евросоюза инициировали консультации с Госдепартаментом США, в ходе которых выразили протест в связи с санкционным давлением Соединенных Штатов на участников проекта "Северный поток - 2".