Правительство упростит покупку билетов на поезда дальнего следования для льготников

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Применение льготы при покупке билетов на поезда дальнего следования станет возможным в удаленном режиме, без посещения кассы. Об этом в понедельник на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство упростило порядок покупки железнодорожных билетов для льготников", - сказал глава кабмина, уточнив, что подготовлено соответствующее постановление.

"Начиная с декабря этого года, они [льготники] смогут дистанционно покупать билеты на поезда дальнего следования с учетом положенной им скидки", - пояснил Мишустин, добавив, что речь идет в том числе об инвалидах, участниках Великой Отечественной войны и героях труда. "Им больше не придется ехать в кассу, чтобы показать паспорт и документ, который подтверждает льготу", - сказал премьер.

По словам Мишустина, операторы сами будут получать все необходимые для этого данные в электронном виде через федеральные информационные системы. "Покупка билетов станет гораздо удобнее и быстрее", - заключил Мишустин.