Росимущество планирует увеличить поступления в федеральный бюджет на 12%

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Росимущество планирует направить в федеральный бюджет около 538 млрд рублей доходов в 2020 году, что на 12% больше аналогичного показателя 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Росимущества.

"В текущем году по предварительным оценкам Росимущество обеспечит поступление порядка 538 млрд рублей, что на 12% превышает показатели 2019 года. По итогам 2019 года плановое задание по доходам, установленное Федеральным законом о федеральном бюджете, исполнено агентством в полном объеме - на 100,7%, в федеральный бюджет поступило порядка 474 млрд рублей, что на 39% больше, чем в 2018 году. От распоряжения земельными участками и имуществом, без учета приватизации имущества, в федеральный бюджет поступило на 28% больше по сравнению с 2018 годом", - отмечают в ведомстве.

По предварительной оценке Росимущества, поступления от аренды федерального имущества и продажи земельных участков в текущем году составят порядка 12 млрд рублей. В 2019 году Росимущество учло в реестр федерального имущества около 240 тыс. объектов. Прирост по отношению к 2018 году составил 106%. По состоянию на текущую дату количество учтенных объектов составляет более 2,4 млн.

Ранее Счетная палата РФ признала деятельность Росимущества в 2019 году неудовлетворительной. По данным контрольного ведомства, по результатам проверки консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2019 год признана недостоверной. Кроме того, в заключении Счетной палаты говорится, что стоимостные данные в бюджетном учете и реестре федерального имущества, который ведет Росимущество, расходятся на 6,7 трлн рублей.