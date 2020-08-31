Ростовские власти и "Ростсельмаш" запустили совместную программу покупки сельхозтехники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Ростовской области и крупнейший в России производитель комбайнов - группа компаний "Ростсельмаш" - объединили программы, которые позволят фермерам сэкономить треть средств при покупке сельхозтехники, сообщается на сайте компании.

"Компания "Ростсельмаш" и правительство Ростовской области объединили программы, чтобы сделать тракторную технику для селян еще доступнее и предоставить им больше возможностей по обновлению парков накануне осенних, а затем весенних полевых работ. Теперь для аграриев Дона и только до конца 2020 года тракторы [завода] "Ростсельмаш" на треть дешевле, со скидкой до 4,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор региона Василий Голубев подписал постановление, которое включает в программу субсидирования закупок сельхозтехники, произведенной в регионе, всю тракторную линейку "Ростсельмаша". Фермеры, купившие современные тракторы ростовского завода, получат субсидию из бюджета Ростовской области в размере 20% от понесенных затрат. "Ростсельмаш" в свою очередь запустил программу "За урожай", согласно которой предоставляет аграриям региона скидку в размере 10%. Еще 5% скидки фермеры получат в рамках реализации постановления правительства РФ № 1432 "Об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники".

По данным пресс-служба "Ростсельмаша", за время реализации в Ростовской области программы субсидирования покупки сельхозтехники было выделено 3,2 млрд рублей, получателями которых стали около 2 тыс. хозяйств региона. Субсидия помогла фермерам приобрести 2 тыс. комбайнов, 430 тракторов, 5,3 тыс. единиц прочей сельхозтехники производства ростовского завода. На 2020 год в бюджете региона на эти цели предусмотрено 296,4 млн рублей.

ГК "Ростсельмаш" - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на десяти производственных площадках в четырех странах, выпускающих технику. Основная производственная площадка находится в Ростове-на-Дону. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. Компания поставляет сельхозтехнику более чем в 50 стран.