ЦБ отметил высокую активность заемщиков МФО в возрасте младше 25 лет

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Почти 10% долгового портфеля микрофинансовых организаций (МФО) приходится на заемщиков младше 25 лет, тогда как по банковским кредитам на них приходится всего 2,5% задолженностей, говорится в анализе Центрального банка РФ динамики долговой нагрузки граждан в четвертом квартале 2019 - первом квартале 2020 года на основе данных бюро кредитных историй.

"Структурные особенности наблюдаются в сегменте займов МФО, который отличается высокой активностью заемщиков младше 25 лет (9% долга по всем займам, тогда как по банковским кредитам на них приходится всего 2,5% задолженности)", - отмечается в материале регулятора.

В Банке России пояснили, что более высокая доля заемщиков в возрасте до 25 лет в МФО в том числе связана с тем, что у молодых клиентов нет кредитной истории, из за чего банки менее охотно кредитуют таких заемщиков. В сегменте необеспеченных потребительских кредитов почти треть заемщиков находятся в возрасте старше 50 лет, в МФО на них приходится 19,4%.

Наиболее активными заемщиками являются люди в возрасте от 30 до 40 лет, на которых приходится 40% всей задолженности физических лиц по кредитам и займам.

Кроме того, количество людей, имеющих кредит или заем на 1 апреля 2020 года, составило 42 млн человек (29% от численности постоянного населения), увеличившись за полгода на 1,1 млн человек.

В регуляторе отмечают, что заемщики, имеющие банковские кредиты, обслуживают займы лучше, чем заемщики МФО без банковских кредитов.

Так, из 3,2 млн человек, имеющих и займы, и кредиты, 2,9 млн человек получили заем в МФО, уже имея задолженность по банковскому кредиту, из них 0,9 млн человек на 1 апреля имеют просроченные платежи по банковскому кредиту. На таких заемщиков приходится 75 млрд руб. задолженности по займам МФО и 351 млрд руб. задолженности по кредитам банков (менее 2% задолженности по банковским кредитам), отмечают в регуляторе.

При этом, анализируя "цепочки договоров", образуемых за счет нескольких кредитов или созаемщиков по некоторым кредитам, ЦБ не выявил "сетевых рисков" на рынке кредитования физических лиц.

В ЦБ напомнили, что кредитор, выдавший заемщику первый заем, может не знать о росте долговой нагрузки заемщика и недооценивать уровень риска. С ростом числа клиентов банков и МФО, имеющих одновременно несколько займов для обеспечения корректной оценки риска ЦБ может рассмотреть вопрос о регулярном пересчете кредитором показателя долговой нагрузки заемщиков.

"Для обеспечения корректной оценки риска, по мере развития инфраструктуры, обеспечивающей доступ кредитора с согласия заемщика к данным о его доходе через государственные информационные системы, можно будет рассмотреть вопрос о регулярном пересчете кредитором показателя долговой нагрузки", - отметили в регуляторе.