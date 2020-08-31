Фурсин заявил, что пандемия привела к объединению бизнеса и наращиванию диалога

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бизнес стал активнее объединяться и наращивать диалог внутри своих сфер в условиях кризиса. Об этом заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, последние несколько месяцев показали определенные "болячки", которые есть и в экономике, и в бизнесе. В их числе - отсутствие стабильного диалога между бизнесом и городом, между предпринимателями и институтами развития. Однако за последние месяцы ситуация значительно улучшилась, считает он.

"Я не видел никогда такого диалога, когда в одной индустрии крупные начали общаться с микробизнесом, малые - с микро. Все вместе начали общаться с властью, потому что появился взаимный интерес. Взаимный интерес сначала к сохранению, а потом к восстановлению", - сказал он в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной третьему Столыпин-форуму, который пройдет 3-4 сентября на площадке МГИМО.

Третий Столыпин-форум пройдет 3-4 сентября на площадке МГИМО. Ключевая тема форума в этом году - российский и западный опыт восстановления и поддержки экономики в условиях пандемии. Спикерами и участниками обсуждения станут представители более чем 20 стран.