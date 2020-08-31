Ставрополье дополнительно направит на поддержку работодателей 77 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 31 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья с сентября выделят более 77 млн рублей для помощи работодателям в период пандемии. Об этом в понедельник сообщили журналистам в управлении по информполитике правительства края.

"Предприниматели Ставропольского края, принимающие на работу новых сотрудников и обеспечивающие занятость работников в период простоя предприятия, получат новые меры поддержки. На эти цели в регионе будет направлено 77 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что введенные с 1 июля 2020 года президентские меры поддержки работодателей предполагают два направления. Первое, - если руководитель предприятия или организации готов трудоустроить сотрудников при помощи центров занятости населения, то ему ежемесячно будут компенсированы расходы на частичную оплату труда нанятых работников. Второе, - если производство простаивает или сотрудники заняты неполный рабочий день, персоналу будут предложены иные виды работ, а предпринимателю будет компенсирована часть затрат на зарплату.

"В край уже поступили средства из федерального бюджета на реализацию новых мер поддержки. Первые нанятые 300 работников начали свою деятельность, и с сентября 2020 года предпринимателям начнутся выплаты компенсаций. В этом году мы планируем дополнительно организовать не менее 2 тыс. новых рабочих мест, что положительно повлияет на темпы снижения безработицы в крае. Способствовать этому будут, как действующие, так и новые меры поддержки", - прокомментировал замминистра труда и социальной защиты населения края Борис Семеняк, слова которого приводятся в сообщении.

По данным управления, с начала пандемии по коронавирусу в регионе по инициативе губернатора предпринят ряд мер по снижению напряженности на рынке труда. Это адресная поддержка при трудоустройстве, субсидии предпринимателям при приеме выпускников профессиональной образовательной организации или вуза, финансовая помощь безработным на открытие собственного дела, переобучение граждан по различным направлениям, а также гранты работодателям при трудоустройстве инвалидов. В общей сложности в текущем году на эти цели из регионального бюджета направлено 50 млн рублей.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, на 31 августа коронавирусом в Ставропольском крае с начала пандемии заразились 11 тыс. 985 человек, из них 8 069 выздоровели, умерли 237 пациентов. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят 11 июня 2020 года.