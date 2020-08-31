"Газпром" обжаловал штраф польского антимонопольного регулятора за "Северный поток - 2"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" подал апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на штраф Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) из-за отказа компании предоставить запрошенные регулятором данные по "Северному потоку - 2", говорится в отчете газовой монополии по МСФО за первое полугодие.

Речь идет об определении UOKiK, которая посчитала ограниченным доступ к данным "Газпрома" "к доказательствам, собранным в ходе расследования в отношении предполагаемой концентрации "Газпрома" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток - 2". "Газпром" подал жалобы 24 августа 2020 года.

В начале августа польский регулятор оштрафовал "Газпром" на сумму около $57 млн. Причиной для штрафа стал отказ "Газпрома" предоставить UOKiK информацию о контрактах, заключенных Nord Stream 2 AG ("дочка" "Газпрома" и оператор проекта "Северный поток - 2") с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода "Северный поток - 2". По словам главы UOKiK Томаша Хрустного, это максимальный штраф за отказ предоставить информацию по требованию регулятора.

Само расследование UOKiK инициировал в отношении "Газпрома" и пяти его партнеров по "Северному потоку - 2" - OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie в мае 2018 года. По данным регулятора, "Газпром" без предварительного согласия UOKiK заключил финансовую сделку с этими компаниями, которая в результате может привести к ограничению конкуренции.