Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за I полугодие вырос до 58,2 млрд руб.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам бухгалтерской отчетности (МСФО) за первое полугодие 2020 г. увеличился в 6,6 раза, до 58,2 млрд рублей. Это следует из отчетности компании.

При этом скорректированный чистый убыток, без учета неденежной переоценки валютных обязательств по лизингу, увеличился в 5,9 раза, до 51,56 млрд рублей.

Выручка компании сократилась на 52%, до 149,3 млрд рублей. Выручка от пассажирских перевозок - на 56%, до 119,59 млрд рублей, неоперационный убыток составил 46 млрд против прибыли годом ранее. Общий долг на 30 июня увеличился на 21,7% по сравнению с 31 декабря 2019 года, до 698, 26 млрд рублей.

Чистый убыток за второй квартал этого года составил 35,78 млрд рублей против чистой прибыли в 6,93 млрд рублей годом ранее. Выручка за второй квартал сократилась на 85,3%, до 25,45 млрд рублей.

Снижение пассажиропотока

По словам заместителя генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрея Чиханчина, во втором квартале этого года "Аэрофлот" приостановил большую часть полетов на фоне карантинных ограничений, остались только рейсы, необходимые для обеспечения связи регионов России.

"В результате по итогам второго квартала снижение пассажиропотока группы составило 88,8%. Наибольшее снижение пришлось на апрель, когда Группа перевезла всего лишь 229 тыс. пассажиров при нормальном уровне в 4-5 млн, - сообщил Чиханчин, чьи слова приводятся в релизе "Аэрофлота". - Для обеспечения финансовой стабильности группы был разработан ряд инициатив по сокращению расходов по всем основным направлениям деятельности. Мы вступили в переговоры с ключевыми контрагентами и уже достигли ряда договоренностей о переносе платежей и специальных условиях с некоторыми из наших партнеров. Реализация указанных мер позволила сдержать размер чистого убытка по итогам второго квартала, который составил 35,8 млрд рублей".

Также Чиханчин напомнил, что компания получила господдержку: госгарантии на 70 млрд рублей по пятилетним кредитам.

"На данный момент в рамках отдельных программ по поддержке бизнес-активности и занятости компании группы "Аэрофлот" подписали кредитные соглашения на общую сумму 6,7 млрд рублей с процентной ставкой не более 2%, со сроком на один год. Была получена государственная субсидия в размере 7,9 млрд рублей. Группа также воспользовалась отсрочками по налоговым платежам. Данные меры гарантируют нам финансовую стабильность, необходимую для сохранения рабочих мест и преодоления текущих трудностей", - отметил он.

По его словам, группа уже видит "постепенное восстановление в ряде сегментов, <...> по итогам июля группа восстановила емкости до 41,7% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года". "Аэрофлот" фиксирует высокий спрос на путешествия, отметил он.