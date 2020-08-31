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Песков сообщил, что контакты по рефинансированию госдолга Белоруссии перед РФ продолжаются

Ранее Минфин РФ сообщал, что рассмотрит запрос Белоруссии о рефинансировании долга республики в $1 млрд в случае поступления такого обращения

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Контакты по вопросу рефинансирования кредита Белоруссии продолжаются, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сообщим, если это (прогресс в переговорах о рефинансировании белорусского госдолга - прим. ТАСС) произойдет. Вы знаете, что у нас очень многогранные контакты, мы продолжаем эти контакты осуществлять", - сказал представитель Кремля.

Ранее Минфин РФ сообщал, что рассмотрит запрос Белоруссии о рефинансировании долга республики в $1 млрд в случае поступления такого обращения.

Теги
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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