АФК "Система" будет развивать лесопромышленный комплекс Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 31 августа. /ТАСС/. Власти Архангельской области и АФК "Система" заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на развитие лесопромышленного комплекса региона, об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства области.

"Правительство Архангельской области и публичная диверсифицированная холдинговая компания "АФК "Система" заключили соглашение о реализации совместных инициатив и проектов, направленных на формирование благоприятной экономической, инвестиционной и социальной обстановки в регионе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, одними из основных направлений сотрудничества станут расширение ассортимента продукции предприятий лесопромышленного комплекса, внедрение безотходных технологий лесопиления и производства, а также минимизация негативного воздействия на окружающую среду. В рамках соглашения АФК "Система" планирует инвестировать в развитие производственных мощностей Онежского лесопильно-деревообрабатывающего комбината, внедрить интенсивную модель лесопользования и цифровую систему диспетчеризации. Также рассматривается возможность создания производства топливных гранул (пеллет) и современных перекрестно-клееных панелей для индустриального домостроения.

"Мы нацелены на расширение и диверсификацию нашего бизнеса на территории Архангельской области как в части лесной и деревообрабатывающей промышленности, так и высокотехнологичной медицины, внедрения решений для умного и безопасного города, развития туризма и так далее", - приводятся слова председателя совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

АФК "Система" - публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году. Ее выручка в 2019 году достигла 656,9 млрд рублей, совокупные активы на 31 декабря 2019 года составили 1,3 трлн рублей.