{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

Орешкин также сообщил, что экономика России может уже в 2021 году вернуться к докризисным значениям по занятости и выпуску в промышленности
Помощник президента РФ Максим Орешкин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Максим Орешкин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Экономика России может вернуться к докризисному уровню по занятости и росту промышленного производства уже в 2021 году, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".

"Я считаю, что уже в следующем году (можно) вернуться к докризисному уровню и по занятости и по выпуску", - заявил он.

По словам Орешкина, экономике России удалось избежать глубокого падения благодаря антикризисной программе и выплатам населению.

Теги
Россия
Мишустин поручил изучить вопрос использование газа "Сахалин-1" для газификации региона
До 10 сентября они должны представить свои предложения в правительство
Читать полностью