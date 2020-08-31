Орешкин заявил, что безработица в России достигла пика в июле - августе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Экономика России может вернуться к докризисному уровню по занятости и росту промышленного производства уже в 2021 году, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".

"Я считаю, что уже в следующем году (можно) вернуться к докризисному уровню и по занятости и по выпуску", - заявил он.

По словам Орешкина, экономике России удалось избежать глубокого падения благодаря антикризисной программе и выплатам населению.