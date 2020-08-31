Huawei увеличила инвестиции в Россию в условиях американских санкций

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 августа. /ТАСС/. Компания Huawei увеличила капиталовложения в Россию в условиях санкций Вашингтона в отношении китайской телекоммуникационной компании. Об этом заявил ее основатель Жэнь Чжэнфэй.

"После того, как Вашингтон включил нас в список организаций (угрожающих национальной безопасности - прим. ТАСС), мы перевели наши инвестиции из США в Россию, увеличили капиталовложения в эту страну, расширили коллектив российских ученых и повысили им зарплату", - цитирует его в понедельник газета South China Morning Post.

Жэнь Чжэнфэй отметил, что "некоторые американские политики хотели бы смерти Huawei". "Несмотря ни на что, мы никогда не будем ненавидеть США. Это всего лишь импульсивное желание некоторых политиков, и оно не представляет американские компании, учебные заведения и общество этой страны", - подчеркнул он.

17 августа Министерство торговли США ввело ограничения в отношении 38 дочерних компаний китайской корпорации Huawei по доступу к продукции, произведенной с использованием технологий и программного обеспечения США. В список вошли дочерние компании из 21 страны, в том числе из России (Huawei Cloud Russia и Huawei OpenLab Moscow). Президент США Дональд Трамп объяснил новые санкции в отношении Huawei тем, что, по его мнению, китайская компания занимается шпионажем.