Мишустин поручил изучить вопрос использование газа "Сахалин-1" для газификации региона

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго, Минфину, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с "Роснефтью" и правительством Сахалинской области проработать возможность использования газа с проекта "Сахалин-1" для газоснабжения региона. До 10 сентября они должны представить свои предложения в правительство, говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки премьер-министра в Дальневосточный федеральный округ.

"Минэнерго (Александру Новаку), Минфину (Антону Силуанову), ФАС (Игорю Артемьеву) совместно с ПАО "НК "Роснефть" и правительством Сахалинской области до 10 сентября 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения об использовании природного газа с проекта "Сахалин-1" для газоснабжения потребителей Сахалинской области", - отмечается в документе.

Дискуссия о способах монетизации газа проекта "Сахалин-1", в том числе путем направления его на третью очередь завода СПГ в рамках проекта "Сахалин-2", велась с 2015 года. Год назад, выступая на Восточном экономическом форуме, глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что акционеры проекта "Сахалин-1" приняли решение о строительстве собственного СПГ-завода в Де-Кастри на Дальнем Востоке.

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей участия 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.

Премьер-министр РФ также поручил поручил подготовить предложения по работе электросетей Сахалина и Приморья.

"Минэнерго России (А. В. Новаку), Минвостокразвития России (А. А. Козлову), Минфину России (А. Г. Силуанову) совместно с правительством Сахалинской области подготовить предложения по обеспечению устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области. О результатах доложить в правительство Российской Федерации в срок до 1 октября 2020 г. и заместителю председателя правительства Российской Федерации Ю. И. Борисову", - говорится в документе.

Глава правительства также поручил Минэнерго, Минвостокразвития вместе с правительством Приморского края, Системным оператором ЕЭС, компаниями "Русгидро" и "Россети" представить в правительство России согласованный план мероприятий по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей Хасанского района Приморского края.

Этот план необходимо представить Борисову в срок до 20 октября.