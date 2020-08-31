Песков считает, что России предстоит большая работа по минимизации потерь от коронавируса

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российским властям предстоит работа по минимизации потерь экономики от коронавируса, несмотря на оптимистичные цифры Минэкономразвития. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя итоги опроса, проведенного сотрудниками экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, которые пришли к выводу, что 40% российских предпринимателей не смогут в конце года оплатить отложенные налоги.

"Все-таки кризисные проявления, к сожалению, никуда не делись, и предстоит напряженная работа по минимизации последствий этого кризиса", - сказал Песков.

По его словам, "фиксируются определенные проблемы, которые сейчас переживают предприниматели". Это касается как предприятий малого и среднего бизнеса, так и крупных производств. "Хотя, как мы знаем, есть повод для оптимизма. Вы знаете, что Минэкономразвития опубликовало более оптимистические цифры падения экономики, чем даже те, которые у нас еще были на прошлой неделе. Это плюс", - заключил представитель Кремля.