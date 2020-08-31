В ФЦП по развитию Крыма предлагают включить реконструкцию тринадцати очистных сооружений

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Реконструкция 13 канализационно-очистных сооружений, что позволит улучшить экологическую ситуацию на южном побережье Крымского полуострова, включена в проект постановления правительства РФ о внесении изменений в Федеральную целевую программу (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма. Об этом сообщается в понедельник на сайте Минэкономразвития РФ.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 28 июля сообщил журналистам, что Крым и Севастополь дополнительно получат 300 млрд рублей по ФЦП социально-экономического развития этих регионов, которая была продлена до 2024 года.

"Министерство экономического развития России подготовило проект постановления правительства РФ о внесении изменений в государственную программу России "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". В госпрограмму Крыма включены новые мероприятия. В их числе - 10 объектов дорожного хозяйства и реконструкция 13 прибрежных канализационных очистных сооружений", - говорится в сообщении. В нем не уточняется, в каких регионах Крыма будет произведена реконструкция.

Отмечается, что реализация этих мероприятий позволит решить проблемы с водоотведением хозяйственно-бытовых сточных вод в курортных зонах Крыма и улучшить экологическую обстановку Южного берега Крыма. Проект постановления правительства размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Общий объем финансирования ФЦП за счет средств федерального бюджета в 2020-2024 годах составляет 561,5 млрд рублей. В том числе: на 2020 год - 85,7 млрд рублей, на 2021 год - 84,6 млрд рублей, на 2022 год - 91,4 млрд рублей, на 2023 год - 150,1 млрд рублей, на 2024 год - 149,7 млрд рублей.

ФЦП развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры. После предыдущей пролонгации она должна была действовать до 2022 года, финансирование предполагалось в объеме 961,20 млрд рублей.