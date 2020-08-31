Мишустин поручил Минпромторгу к ноябрю разработать меры поддержки выпуска СПГ-оборудования

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до ноября разработать предложения по господдержке выпуска отечественного оборудования по использованию сжиженного природного газа, говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки премьера в Дальневосточный федеральный округ.

"Минпромторгу России (Мантурову) совместно с Минэнерго России, Минвостокразвития России, Минфином России и Минэкономразвития России разработать комплекс мер государственной поддержки локализации производства оборудования для использования сжиженного природного газа и о результатах доложить в правительство РФ в срок до 1 ноября 2020 года", - говорится в документе.

В начале года Мантуров в интервью журналу "Энергетическая политика" говорил о планах утвердить правила предоставления универсальной субсидии на НИОКР по современным технологиям, в рамках которой будут финансироваться разработки отечественного СПГ-оборудования.

Кроме того, Мишустин поручил Минэнерго, Минвостокразвитию, МЭР совместно с "Газпромом" и "Новатэком" разработать до 1 ноября 2020 года долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа, в том числе для газификации регионов России.