Мишустин поручил представить поправки к законодательству о затонувших судах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минприроды, Минфину и Минюсту внести в правительство проекты правовых актов, определяющих обязательства собственников затонувших судов, сообщается на сайте кабмина.

"Минтрансу (Евгению Дитриху), Минприроды (Дмитрию Кобылкину), Минфину (Антону Силуанову), Минюсту (Константину Чуйченко) с учетом ранее данных поручений правительства Российской Федерации внести в установленном порядке в правительство проекты правовых актов, предусматривающих: обязательство собственников затонувших судов в 3-месячный срок поднять затонувшее судно за собственный счет; признание по истечении данного периода судна бесхозяйным, осуществление его подъема уполномоченными органами с последующим возмещением расходов за счет собственника такого имущества; усиление ответственности собственников затонувших судов, в том числе финансовой, за нарушение срока по подъему затонувших судов; механизм финансирования подъема и утилизации затонувших судов за счет субсидий, предоставляемых на конкурсной основе", - отмечается в перечне поручений.

Срок исполнения - до 15 сентября 2020 года.