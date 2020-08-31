В России продолжат выполнять программы по улучшению жизни на Дальнем Востоке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам своей поездки на Дальний Восток поручил Минвостокразвития продолжить реализацию программ по улучшению качества жизни в регионе. Об этом сообщается в понедельник на сайте кабмина.

"Минвостокразвития России (А. А. Козлову) совместно с федеральными органами исполнительной власти и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, обеспечить дальнейшую реализацию комплекса мер, направленных на повышение глобальной конкурентоспособности условий экономического развития Дальнего Востока в сравнении со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и повышение качества жизни населения регионов Дальнего Востока", - говорится в перечне поручений.

На Дальнем Востоке созданы условия, которые повышают привлекательность округа для инвесторов. В том числе в ДФО работают специальные режимы - территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют инвесторам получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.