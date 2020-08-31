Авиаперевозчики получат субсидии за использование российских вертолетов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Авиаперевозчики РФ получат субсидии за использование российских вертолетов. Подготовить соответствующий проект постановления правительства РФ до 15 сентября поручил Минпромторгу, Минтрансу и Минфину премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки на Дальний Восток.

"Минпромторгу России (Д. В. Мантурову), Минтрансу России (Е. И. Дитриху), Минфину России (А. Г. Силуанову) подготовить и внести в правительство Российской Федерации в установленном порядке проект постановления правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1212 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям, не являющимся российскими авиакомпаниями, в целях обновления парка воздушных судов для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок" в целях предоставления авиаперевозчикам субсидий за российские вертолеты, приобретенные в лизинг (аренду)", - говорится в поручении премьер-министра.

Также Минтрансу, Минвостокразвитию и Минпромторгу до 15 сентября необходимо определить потребность до 2024 года в новых российских вертолетах. Более того, Минтрансу также до 15 сентября необходимо будет проработать вопрос об упрощении требований к посадочным площадкам и вертодромам для местной и региональной авиации.