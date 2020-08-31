Государство поддержит строительство теплиц на Дальнем Востоке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Государство поддержит проекты по строительству и модернизации тепличных комплексов в Дальневосточном федеральном округе. Об этом говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки премьера в Дальневосточный федеральный округ.

"Минсельхозу России совместно с Минвостокразвития России, Минфином России разработать механизм государственной поддержки проектов по строительству и (или) модернизации тепличных комплексов в Дальневосточном федеральном округе с 2021 года, включающий возмещение части прямых понесенных затрат на их строительство и (или) модернизацию", - отмечается в сообщении.

Проект необходимо внести в правительство до 6 октября.

Кроме того, ведомства до 5 октября должны представить правительству свои предложения, как дальневосточные регионы к 2024 году смогут достичь среднероссийского уровня самообеспеченности овощами. Наконец, Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин до конца сентября должны представить в правительство свои предложения, как усовершенствовать систему выделения грантов дальневосточным фермерам.