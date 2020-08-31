Кабмин проработает меры по ускорению газификации на Дальнем Востоке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил отраслевым министерствам проработать ряд мер по ускорению газификации регионов на Дальнем Востоке, а также представить до 14 октября согласованный план-график газификации с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году. Об этом говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки премьера в Дальневосточный федеральный округ.

"Минэнерго России (Александру Новаку) совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, ПАО "Газпром", ПАО "Новатэк", ПАО "НК "Роснефть" и другими заинтересованными организациями до 14 октября 2020 года представить в правительство Российской Федерации согласованный план-график газификации субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году", - говорится в документе.

В частности, отраслевые министерства должны представить предложения по газоснабжению Камчатского края, в том числе по строительству газотранспортной инфраструктуры, а также информацию по источникам и объемам финансирования.

Кроме того, ведомства должны проработать до 10 сентября вопрос о целесообразности строительства магистрального газопровода из Республики Саха (Якутия) в Магаданскую область, а до 1 октября - представить в правительство предложения о финансировании строительства магистрального газопровода "Кысыл-Сыр, 84 км" (Кысыл-Сыр - поселок в Вилюйском улусе Якутии).

Минэнерго должно до 25 ноября 2020 года обеспечить переподключение потребителей Хабаровского края от магистрального трубопровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре" к "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" для гарантированного обеспечения природным газом потребителей региона.

Минфин, Минэнерго и МЭР также до 8 сентября проработают возможность использования регионами средств от реструктуризации бюджетных кредитов для газификации населения.