Мишустин поручил поддержать инвестора курорта "Три вулкана" в рамках госпрограмм

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до октября подготовить предложения по поддержке проекта "Парк "Три вулкана" в рамках государственных программ, учитывая необходимость строительства автомобильных дорог и морского терминала в бухте на Камчатке.

"Минвостокразвития России, Ростуризму, Минтрансу России, Минфину России подготовить предложения о поддержке проекта "Парк "Три вулкана" в рамках реализации государственных программ Российской Федерации, с учетом необходимости строительства автомобильных дорог, инженерной магистральной инфраструктуры, морского терминала для приема круизных пассажирских судов в бухте Вилючинская, предусмотрев в первую очередь строительство автомобильной дороги от поселка Термальный до вулкана Вилючинский", - говорится в перечне поручений, опубликованных в понедельник на сайте кабмина.

Исполнить поручение предстоит в срок до 1 октября.

Компания "Парк "Три Вулкана" создана группой "Интеррос" Владимира Потанина и структурами Сергея Бачина (председатель совета директоров "Роза Хутор") для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке. Туркластер включает 12 различных объектов в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый с выходом в Вилючинскую бухту. Новый резидент ТОР направит на реализацию проекта 15 млрд рублей до 2028 года. Общая стоимость проекта оценивается в 39,2 млрд рублей.