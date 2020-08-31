Минпромторг разработал законопроект о бальной системе оценки локализации в судостроении

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ подготовил законопроект для перехода на бальную систему оценки уровня локализации в судостроении. Соответствующее уведомление опубликовано на портале разработки правовых актов.

Проектом документа предусматривается внедрение более гибкого механизма подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ. Окончание публичного обсуждения назначено на 11 сентября 2020 года. Планируемый срок вступления законопроекта в силу - март 2021 года.

Ранее правительство РФ утвердило введение балльной системы локализации автопрома, внеся соответствующие изменения в ключевое постановление 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ".

В апреле 2019 года правительство РФ утвердило изменения в судостроительную часть 719-го постановления, которое определяет, какая продукция может считаться российской. Верфь должна осуществить закладку и сборку корпуса судна из блоков, произведенных в ЕАЭС. При этом масса секций и материалов для корпуса судна, изготовленных в ЕАЭС, должна составлять не менее 50% массы корпуса судна к 2020 году, не менее 70% - к 2022 году и не менее 90% - к 2024 году. Кроме того, отдельным списком прописаны оборудование и механизмы, изготовленные в РФ, с использованием которых должны вестись монтаж и производство.