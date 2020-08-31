Обувь стала самым проверяемым на легальность товаром в системе маркировки

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пользователи приложения "Честный знак", с помощью которого можно убедиться в покупке маркированной, подлинной продукции, чаще всего проверяют легальность обуви. Об этом ТАСС сообщил "Оператор системы маркировки - Центр развития перспективных технологий" (Оператор-ЦРПТ).

"С введением маркировки у покупателя появилось однозначное понимание, что товар без маркировки находится в обороте нелегально. Для проверки легальности и выходных данных обуви активно используется приложение "Честный знак". Мало того, можно пожаловаться на нарушения - не только самой маркировки, продажи товара мимо кассы, но и на наличие немаркированного товара. И обувь - самый популярный товар для проверки: коды с нее пользователи "Честного знака" просканировали 6,7 млн раз при общем числе сканирований в 12,9 млн. Так что создается система общественного контроля - причем, с элементами геймификации", - сообщил представитель оператора маркировки.

К 1 сентября 2020 года закончилась маркировка остатков обуви, произведенных или приобретенных до 1 июля 2020 года. "Этой возможностью пользовались в том числе торговые точки. Большинство же предпочли замаркировать остатки еще до 1 марта - до этого срока коды на остатки обуви выдавались бесплатно, а участники оборота предпочли не ждать 1 сентября и подготовить товар к 1 июля, чтобы можно было спокойно продавать обувь всего ассортимента и размерного ряда. К настоящему времени в системе маркировки зарегистрированы 61,6 тысячи участников", - сообщили в ЦРПТ.

Компании о маркировке

Компании-участники системы маркировки, поддерживающие ее внедрение как эффективный механизм борьбы с контрафактом, рассказали ТАСС, оказала ли влияние система на бизнес-процессы и цену для потребителей.

Так, ГК "Обувь России" присоединилась к эксперименту по маркировке в сентябре 2018 года, что позволило подготовиться к введению обязательной маркировки: приобрести необходимое оборудование, доработать программное обеспечение. "Нам пришлось перестроить ряд бизнес-процессов, прежде всего логистику, так как при внедрении маркировки движение товаров фиксируется на каждом этапе. Еще один момент: с введением маркировки значительно увеличивается объем электронного документооборота, поэтому, возможно, в дальнейшем потребуется приобрести дополнительные серверные мощности, которые достаточно затратные, поскольку являются частью IT-инфраструктуры", - сообщили в компании, при этом отметив, что "Обувь России" работает в среднеценовом сегменте (средняя цена на пару обуви составляет 3-5 тыс. рублей), "поэтому введение маркировки на ценах товаров не отразится".

В "Эконике" ТАСС сообщили, что информационная система маркировки еще находится в процессе доработки, в частности не реализован механизм передачи кодов маркировки через электронный документооборот для комиссионной схемы, что требует оперативной перестройки внутренних бизнес-процессов компании. "В основе своей проект заработал, участники рынка его подхватили, хотелось бы, чтобы оставшиеся недочеты были быстро доработаны, ведь они мешают основным бизнес-процесссам компаний. Безусловно, проект потребовал определенных инвестиций, на закупку специализированного оборудования, на изменение бизнес-процессов компании. У ряда игроков рынка увеличилась цепочка "производитель - закупочная компания -покупатель". Увеличен документооборот, добавились затраты на маркировку (например, один лишь код маркировки стоит 0,6 рублей за штуку, не считая затрат на его печать и маркировку). В то же время существенного влияния на цену для потребителя проект не оказывает", - отметил директор по продукту сети "Эконика" Сергей Манышев.